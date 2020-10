Rami mettrait Benedetto sur la touche

L'ancien défenseur de l'OM, Adil Rami, a évoqué l'attaquant argentin sur RMC.





"J'adore Villas-Boas, mais j'ai parfois du mal à comprendre les joueurs qu'il met. Il y a un attaquant en manque de confiance (Dario Benedetto). On espère toujours qu'il puisse marquer son petit but pour repartir du bon pied. Mais en le laissant, tu l'enfonces et c'est pour moi le moment de changer l'attaque marseillaise."



Selon les indiscrétions de RMC, Dario Benedetto serait remplaçant ce soir face à Manchester City, en Ligue des Champions.