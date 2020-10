Une offre de contrat de Milan pour Thauvin

TMW a dévoilé la proposition de contrat du club italien pour le champion du monde 2018.





Les Rossoneri auraient offert aux représentants du joueur un bail de cinq saisons, avec 3 millions d'euros de salaire par an. A l'OM, Florian Thauvin émarge à 400 000 euros par mois, soit 4,8 millions par an. Si l'information se confirme, il est difficilement envisageable que Florian Thauvin soit séduit par une offre contractuelle plus basse qu'actuellement, pour un club certes prestigieux, mais qui ne joue pas la Ligue des Champions cette saison, contrairement à Marseille.



Florian Thauvin, très efficace depuis le début de la saison (5 passes décisives et 3 buts en 9 matchs), est lié à l'OM jusqu'à l'été prochain.