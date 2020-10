Guardiola est une inspiration pour Villas-Boas

En conférence de presse hier, avant la rencontre OM-Manchester City de ce soir, le coach portugais a dit tout le bien qu'il pensait de Pep Guardiola.





"C'est la première fois que j'affronte Pep (Guardiola). Il est comme une inspiration, je l'ai beaucoup suivi pendant sa carrière. J'ai été le voir à Barcelone, quand j'étais coach de Porto, un jour de février 2011, puis à Munich, il a accepté de me recevoir, j'ai pu assister aux entraînements. (...) Quand j'étais coach à Porto et lui de Barcelone, on avait beaucoup échangé sur nos équipes et nos systèmes. Nos deux formations évoluaient en 4-3-3 et marchaient du tonnerre. C'est quelqu'un qui est innovant, qui aime prendre des risques, que d'autres trouveraient inacceptables. Il continue de le faire, il change ses dynamiques, ses mouvements. Il a introduit la relance de derrière avec des passes courtes. Depuis Barcelone, beaucoup d'autres équipes appliquent cela. Ou encore avec le jeu au pied d'Ederson, la façon d'évoluer très haut sur le terrain. Certains coachs sont plus portés sur les résultats et les titres, d'autres continuent la réflexion sur le jeu."



Manchester City s'est imposé 3-1 contre Porto, lors du premier match de la Ligue des Champions, alors que l'OM s'est incliné contre Olympiakos. Un résultat positif de Marseille est vivement espéré, contre l'ogre du groupe, ce soir.