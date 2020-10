Villas-Boas : "Montrer qu'on a le niveau"

André Villas-Boas s'est exprimé sur le match difficile qui attend l'OM contre Manchester City. Il attend le maximum de ses joueurs offensifs.





"On devra être efficaces. Comme on ne va pas avoir le ballon tout le temps, ce type de joueurs souffrent un peu, parce que les actions ne sont pas nombreuses. Mais sur les quelques actions qu'on aura, on aura besoin de l'excellence. Thauvin, Payet et Dario (Benedetto) représentent précisément cela, ils sont capables de faire la différence techniquement, et c'est ce que l'on attend d'eux", a déclaré l'entraîneur phocéen.





"Un match difficile contre le favori du groupe"

Il prévoit une rencontre délicate : "Ce sera un match difficile contre le favori du groupe, mais c'est une opportunité pour nous de montrer qu'on a le niveau pour jouer contre des équipes comme ça. Il faudra faire mieux que contre l'Olympiakos, c'est une obligation, au moins sur l'aspect de la performance. En ayant conscience qu'on va affronter une grande équipe."



Les Phocéens auront l'occasion de faire taire quelques critiques, mardi.