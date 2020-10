Caleta-Car : "Je suis content d'être resté"

Duje Caleta-Car (24 ans) a confirmé avoir reçu une proposition d'un club anglais, cet été. Il l'a refusé pour jouer la C1 avec l'OM.





"Oui, cet été j'ai reçu une bonne offre de club de Premier League, qui était intéressante pour moi et pour le club, mais j'ai décidé de rester ici car c'était mon rêve de jouer la Ligue des Champions. Je suis content d'être resté. Manchester City est l'une des meilleures équipes du monde et ce sera un test, non seulement pour moi, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe. J'ai hâte de jouer ce match", a déclaré le Croate face à la presse.



L'offre émanait vraisemblablement de West Ham.