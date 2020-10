Villas-Boas renvoie Valbuena dans les cordes

André Villas-Boas a répondu aux critiques de Mathieu Valbuena (36 ans) concernant l'état d'esprit des joueurs de l'OM.





"La réponse de Valbuena vient du résultat du match, a déclaré le coach portugais. C'est un match qui finit à 1-0, mais qui aurait pu finir sur un match nul ou 1-0 pour nous avec l'action de Dario (Benedetto). Ça n'a rien à voir (avec l'état d'esprit de l'équipe). Je n'attendais pas ça d'un joueur expérimenté comme lui. On cherche toujours notre équilibre et des réponses dans le jeu, mais pas au niveau de la solidarité. Nous allons continuer notre chemin et mon équipe poursuit ses efforts jusqu'au bout", a déclaré l'entraîneur portugais face aux médias, ce lundi.



Petit Vélo avait parlé de joueurs sans personnalité. On peut imaginer que les Marseillais seront déterminés à lui prouver le contraire lors du match retour.