Flick a aimé la prestation de Sarr

Hansi Flick s'est réjoui de la prestation réalisée par Bouna Sarr (28 ans), lors de Bayern-Francfort (5-0).





"C'est très important pour nous d'avoir un effectif très large et c'est ce que nous avons avec Bouna Sarr. Il a fait un bon match aujourd'hui (hier). C'est également important que toute l'équipe puisse se rendre compte qu'il y a d'autres joueurs capables de faire de bonnes performances et c'est peut-être ce qui peut pousser tout le monde à se donner encore plus. Si c'est ce qui arrive, alors je suis pleinement satisfait", a déclaré le coach bavarois, après la rencontre.



Il s'agissait de la 1re apparition de Sarr en Bundesliga et il a notamment délivré une passe décisive. Pour rappel, le club allemand n'a déboursé que 10 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien joueur de l'OM.