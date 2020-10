Boulleau : "Je sens Villas-Boas dans une impasse"

Laure Boulleau ne voit pas l'OM progresser, ce début de saison. Elle pense que les Marseillais ont eu de la chance.





"OK, l'enchaînement des matchs entre la L1 et la Ligue des Champions joue un rôle. Mais avec Marseille, je ne suis pas vraiment surprise. Je m'attendais à voir ce genre de performances cette saison. On retrouve les mêmes caractéristiques, avec une animation offensive pas très en vue. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les attaquants, à commencer par Benedetto, qui est en grande difficulté. Contre l'Olympiakos, on a vu la rentrée de Luis Henrique, mais il n'est pas très fin techniquement. Je n'arrive pas à voir le plan B de Villas-Boas. Je le sens dans une impasse, avec des victoires qu'il va avoir à l'arraché, avec un Mandanda qui va sauver la chose... Il y a une espèce réussite dans cette équipe", a déclaré la consultante au micro de Canal+.



Il paraît quand même assez tôt pour tirer des conclusions sur le mercato. Ce type d'intervention devrait en tout cas piquer les joueurs et les pousser à réagir.