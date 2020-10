Valbuena : "J'ai toujours porté l'OM dans mon coeur"

Mathieu Valbuena (36 ans) s'est à nouveau exprimé sur son passage à l'OM.





"Rejoindre l'OM c'était un bond pour moi qui venait de National et surtout de s'imposer ce n'était pas évident. Les supporters ? Ils n'ont pas apprécié mon transfert à Lyon, mais même quand j'étais à Lyon ou dans mes clubs précédents, j'ai toujours porté l'OM dans mon coeur. Dans des choix de carrière, il s'est avéré que j'ai signé à Lyon et là je suis bien où je suis. Après ça fait mal de recevoir un tel accueil comme lors du match face à Lyon. Mais la haine qu'ils ont eu contre moi, c'est aussi l'amour qu'il ont eu pour moi", a déclaré le milieu offensif lors d'un entretien accordé au micro de beIN Sports.



Pour rappel, Valbuena a joué 330 matchs sous le maillot de l'OM, entre 2006 et 2014.