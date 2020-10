Ménès pas convaincu par cet OM

Pierre Ménès n'a pas été convaincu par la prestation réalisée par l'OM, sur le terrain de Lorient (1-0), samedi.





"Samedi après-midi, on a eu le droit à un match de Ligue 2 entre Lorient et Marseille. L'OM était revenu à son milieu en losange qui avait fonctionné contre Bordeaux. Il a encore fonctionné en Bretagne, mais bon : quand tu joues contre Bordeaux ou Lorient, tu es sûr de ne pas encaisser de buts vu l'indigence absolue en attaque en face. En l'occurrence, est-ce que Marseille a produit du jeu ? Non. Est-ce que l'OM rassure dans ses intentions ? Non. Le but de la victoire est venu d'une tête en angle très fermé de Balerdi sur un long coup franc de Thauvin sur lequel Nardi se déchire", a écrit le journaliste de Canal+ sur son blog.



On oublierait un peu vite les conditions météo, lesquelles n'ont pas permis grand-chose d'autre qu'un combat hargneux. La formation d'André Villas-Boas a fait preuve d'un bon mental.