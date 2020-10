Benedetto explique ses difficultés à l'OM

Dario Benedetto (30 ans) s'est exprimé sur les difficultés qu'il éprouve à marquer des buts, ce début de saison.





"Je pense qu'il faut être un peu réaliste. On ne joue pas comme la saison passée. J'en suis conscient et le coach aussi. On travaille dur pour retrouver cet OM qui se crée plus d'occasions, qui joue vers l'avant et marque des buts. Nous en sommes conscients et on continuera de travailler", a déclaré l'Argentin lors d'un entretien accordé à Téléfoot.



Benedetto n'a pas marqué de but en 8 apparitions en Ligue 1, cette saison.