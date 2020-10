Mahrez ne ferme pas la porte à l'OM et... au PSG

Interrogé par Benjamin Mendy (26 ans), Riyad Mahrez (29 ans) s'est exprimé sur un possible transfert à l'OM ou au PSG.





"Il est fou lui (rires). C'est vrai que j'étais un supporter de Marseille quand j'étais petit. Après si le PSG... ce n'est pas d'actualité parce que je suis encore sous contrat et je suis bien à Manchester. Mais Paris c'est ma ville. Je suis né et j'ai grandi à Paris. On ne sait jamais. J'aurais pu aller jouer à Marseille et je peux encore aller jouer à Marseille. On ne sait jamais dans la vie, il ne faut fermer aucune porte", a déclaré l'attaquant de Manchester City sur Canal+.



Cette saison, Mahrez a inscrit 1 but en 4 apparitions en Premier League.