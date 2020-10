Abergel : "Je retiens la déception malgré les retrouvailles"

Laurent Abergel (27 ans) a retrouvé son club formateur, samedi, en Ligue 1. Il regrette la défaite de son équipe sur un but un peu bizarre.





"C'était particulier, j'attendais ce match depuis longtemps. Je retiens la déception malgré les retrouvailles avec l'OM. On a l'impression d'avoir fait ce qu'on voulait faire. On s'est plus lâché en deuxième période. On reste dans la continuité, on se rassure sur ce qu'on fait sur le plan défensif. On prend un but sur coup de pied arrêté, mais on n'a pas été mis en danger dans le jeu. Ce but est bizarre, le ballon part très haut, on a l'impression que la balle est sortie... C'est dommage pour nous, on avait l'impression de prendre l'ascendant", a déclaré le milieu de terrain lorientais en zone mixte.



Les Lorientais ont effectivement donné du fil à retordre à l'équipe d'André Villas-Boas. Le retour, à Marseille, est prévu le 18 avril.