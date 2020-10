Pélissier : "J'aurais préféré prendre un but sur une superbe action"

Christophe Pélissier a donné son analyse sur la rencontre Lorient-OM (1-0). Il considère que son équipe a fait un bon match.





"Mon sentiment est mitigé. Il y a la frustration et la déception de perdre sur un coup du sort, mais aussi le plaisir d'avoir vu mon équipe à l'oeuvre, a déclaré le coach breton en conférence de presse. On voulait poser des problèmes à l'OM, on l'a fait. Il aurait aussi fallu avoir le soupçon de réussite que l'adversaire a eu. Les matches se construisent, on voulait fermer l'intérieur face à leur milieu en losange. On a été solide défensivement, on a pu les mettre en difficulté, on est allé les chercher plus haut en deuxième période. Dommage que ce coup du sort fasse tourner le match en leur faveur. J'aurais préféré prendre un but sur une superbe action ! C'est une défaite, mais je vois des choses positives dans mon groupe. A moi de faire comprendre au groupe qu'on est sur la bonne voie."



Lorient est pour l'instant classé 17e du classement de Ligue 1.