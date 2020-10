Rongier : "On a été très costauds"

Valentin Rongier (25 ans) a confié sa satisfaction, suite au succès obtenu par l'OM à Lorient.





"Ce n'est jamais facile de jouer contre ce type d'équipes, on savait qu'ils allaient nous attendre, qu'ils seraient bien regroupés pour partir en contres. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Mais on a été, je trouve, très costauds, puis on a gagné le match. C'était le plus important", a déclaré le milieu de terrain en zone mixte.



Il s'agit de la deuxième victoire consécutive des Phocéens en Ligue 1.