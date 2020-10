Villas-Boas : "Balerdi va être l'un des meilleurs défenseurs d'Europe"

André Villas-Boas s'est exprimé sur le succès remporté par l'OM face à Lorient (1-0), samedi. Il a notamment souligné le potentiel de Leonardo Balerdi.





"C'est un très bon match de notre part, je suis très content. Dans un stade comme ça, avec le vent et la pluie, cela donne un petit avantage à ceux qui jouent à domicile. Mais on a maîtrisé le jeu. C'est une très bonne prestation collective, offensivement et défensivement. Il nous a manqué d'être un peu plus incisifs pour marquer plus tôt. C'est une très bonne victoire pour nous, une victoire méritée. Ça nous met à une place correcte dans le Championnat, et nos adversaires directs ont un calendrier difficile dans les prochaines semaines. J'espère que l'on pourra en profiter un peu pour avancer face à eux", a déclaré le Portugais en conférence de presse.





"C'est un match réussi pour Benedetto aussi"

Il a souligné la prestation réalisée par Leonardo Balerdi : "Il a un peu de chance parce que le gardien laisse le ballon passer, mais c'est plein d'opportunisme de sa part. Il a fait un très bon match, il va être l'un des meilleurs défenseurs d'Europe dans quelques années. Malheureusement, Dario a raté sa grosse occasion de la tête, mais c'est un match réussi pour lui aussi", a-t-il poursuivi.



L'OM pointe temporairement à la 4e place du classement de Ligue 1, à 3 points du leader, le PSG.