Mercato : le Milan AC aurait deux stratégies pour Thauvin

Le Milan AC aurait réfléchi à deux stratégies en vue d'obtenir le renfort de Florian Thauvin (27 ans), ces prochains mois.





Selon les informations rapportées par MilanNews.it, les dirigeants rossoneri auraient deux plans pour s'attacher les services du milieu offensif. Le premier consisterait à attendre la fin de contrat du joueur de l'OM et de se mêler à la lutte pour sa signature. La seconde reviendrait à faire une proposition assez basse, lors du mercato hivernal, de façon à convaincre les décideurs phocéens de le lâcher. Le média précise que les 20 millions d'euros exigés l'été dernier avaient refroidi les Lombards. Et Elliott Management, qui a investi 640 millions d'euros ces deux dernières années, n'envisagerait pas d'autre transfert couteux.



On peine à imaginer que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt valident l'idée d'un départ en janvier, ce qui aurait de sérieuses répercussions sur l'effectif d'André Villas-Boas. La situation avec Flotov paraît très délicate à gérer. Elle est le résultat d'une gestion assez incompréhensible des fins de contrat, ces dernières saisons.