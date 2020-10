Penot vole au secours de Payet

Hervé Penot pense que certains sous-estiment la carrière réalisée par Dimitri Payet (33 ans).





"C'est un très gros joueur de Ligue 1. C'est au-dessus de la Ligue 1. Il pouvait jouer dans un championnat étranger. Il n'a peut-être pas fait les efforts. Son gros problème, c'est l'effort. Tu te rends bien compte qu'il n'est pas très “fit”. On parle de West Ham, mais il faut se rappeler de son Euro 2016, il n'a pas été important ? C'est quand même au-dessus d'un joueur de Ligue 1, il a eu un impact incroyable sur l'équipe de France pendant trois matchs, il a permis de passer au second tour et ensuite d'autres ont pris le relais. On parle de sa carrière et de son potentiel, il a le pied droit, le pied gauche, il a du ballon", a déclaré le chroniqueur sur la chaîne L'Équipe.



La saison dernière, Dimitri Payet a encore été déterminant dans la 2e place obtenue par l'OM. Il a inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives en 27 apparitions.