Droits TV : Canal+ serait bien à l'affût

Canal+ suivrait de près la situation, concernant les discussions de la LFP avec Mediapro.





Selon 20 Minutes, la chaîne cryptée n'écarte pas l'idée de récupérer un lot de Mediapro, ces prochaines semaines : "On a conscience d'être en position de force, par rapport à la Ligue et aux clubs. Canal est un acteur plus que jamais fiable, qui met en valeur le produit et qui paye", a indiqué une source interne au média.



Pour rappel, un conciliateur tente de trouver des solutions pour rabibocher la Ligue et le diffuseur sino-espagnol.