Di Meco : "Une honte pour l'OM"

Eric Di Meco n'a pas digéré la rencontre perdue par l'OM sur le terrain de l'Olympiakos.





"On en parle peu, mais c'est important. Cela fait 10 défaites de suite en Ligue des champions. Tu as 3 joueurs qui étaient là lors du 0 pointé. Record du monde. Une honte pour le club. Même moi, quand on m'en parle, j'ai honte. Tu vas à l'Olympiakos sans public et qui est considéré à ton niveau. Et tu sombres comme ça au bout de 60 minutes ? À un moment donné, tu ne l'as pas la honte ? Je suis désolé, mais dans un effectif, tu as de tout. Mais tu as des tauliers. Dans mon football, les tauliers doivent montrer plus que cela", a déclaré l'ancien défenseur olympien au micro de RMC.



Les Olympiens auront une occasion de se rattraper face à Lorient, ce samedi (17h00).