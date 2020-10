Villas-Boas : "On va aller doucement avec Luis Henrique"

Villas-Boas ne veut pas aller trop vite avec Luis Henrique (18 ans).





"On va y aller doucement avec lui, il n'est pas encore prêt à débuter même si son adaptation est très bonne, car c'est un mec extraordinaire. Il ne parle pas encore la langue évidemment, mais il a déjà trouvé sa maison et sa famille va le rejoindre. Ça va l'aider, le contact avec les autres est difficile pour lui, sauf avec les Espagnols et les Argentins, mais ça venir petit à petit", a confié le coach marseillais en conférence de presse.



Luis Henrique a pour l'instant fait deux apparitions (28 minutes) sous la tunique de l'OM.