Rami : "Une personne m'a bien mis les bâtons dans les roues"

Adil Rami (34 ans) en a remis une couche concernant son départ de l'OM. Il considère qu'une personne lui a mis "des bâtons dans les roues".





"Si Eyraud m'a fermé des portes ? Alors je ne dirais pas de nom, par respect pour tout cela (les Prud'hommes, NDLR) je dois garder le silence et être patient. Mais une personne m'a bien mis les bâtons dans les roues. On a tout fait justement pour m'éteindre. Ce qu'ils ne savent pas c'est que j'ai travaillé à la mairie de Fréjus donc pour m'enlever le pain de ma bouche, ça va être compliqué. Il y a une personne bien évidement que je déteste et que j'espère ne plus voir dans le monde du football ça c'est sûr et certain", a lâché le défenseur de Boavista au micro de la chaîne Téléfoot.



Rami est complètement passé à côté de sa deuxième saison à l'OM. Il n'avait notamment disputé que 21 matchs.