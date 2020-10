Rothen se paye Sanson

Jérôme Rothen s'est payé Morgan Sanson (26 ans), suite au match Olympiakos-OM (1-0). Il lui conseille de sortir de sa zone de confort.





"C'est un problème mental. Leur façon de préparer le match, ces mecs sont dans le confort. Sanson par exemple, je suis sûr que le fait qu'on parle de lui à droite et à gauche, pour 30-35 millions d'euros de transfert... "Non, j'ai voulu rester à Marseille pour le coach..." Eh bien je suis sûr qu'il est trop dans le confort. Mais regarde-toi ! S'ils ne se réveillent pas, l'entraîneur peut faire tous les choix qu'il veut, c'est problématique. Je les ai sentis trop dans la certitude d'avoir fait une très bonne saison l'année dernière, d'être bien avec le coach... Non, non ! Ecoute, le début de saison est mauvais. S'ils ne se le disent pas, s'ils restent sur la victoire contre Bordeaux qui va jouer le maintien, je peux te dire qu'ils vont droit dans le mur. Et ils sont allés dans le mur mercredi, et si ça continue, ils vont encore en prendre des claques !", a lâché le consultant au micro de la radio RMC.



Sanson ne paraît pas avoir retrouvé son meilleur niveau, ce début de saison.