Benedetto : Villas-Boas renvoie les médias dans les cordes

André Villas-Boas a fait remarquer aux journalistes qu'ils en faisaient beaucoup trop sur Dario Benedetto (30 ans).





"Il m'a dit coach je n'en peux plus je suis à sec, je dois marquer. Je suis avec lui. Jonathan David a coûté trois fois plus cher que Benedetto et n'a pas marqué non plus à Lille, mais personne ne dit rien", a rappelé le coach de l'OM face à la presse.



AVB a apparemment assez bien compris comment l'information marseillaise était traitée par certains médias parisiens.