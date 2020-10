Alvaro : "Dario a toute notre confiance"

Alvaro Gonzalez (30 ans) a pris la défense de Dario Benedetto (30 ans), en conférence de presse.





"C'est difficile pour lui, pour moi et pour tous ses coéquipiers. Dario a besoin de confiance, il a besoin de nous, de l'équipe. C'est un moment où on a besoin d'être tous ensemble. Pour le match contre Olympiakos, le problème, ce n'est pas Dario ou un autre joueur, c'est l'équipe, et moi le premier. Dario a toute notre confiance, je le vois tous les jours à l'entraînement et j'ai confiance en lui", a déclaré l'Espagnol face aux médias.



Au grand plaisir de certains journalistes qui n'attendaient que ça, Benedetto n'a pour l'instant pas trouvé le chemin des filets cette saison. On ne doute pas qu'il remédiera bientôt à ça.