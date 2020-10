Villas-Boas : "Payet a le même poids que l'année dernière"

André Villas-Boas assure que Dimitri Payet (33 ans) est au même poids que la saison passée et qu'il redouble d'efforts pour améliorer sa condition physique.





"C'est curieux. On a toujours le mieux et le pire dans ce cas là. l'année dernière, quand il était au top, Dugarry a dit sur RMC qu'il était un monstre du foot. C'est comme ça. Quand c'est bien nous sommes des beaux monstres, quand ça ne va pas nous sommes des monstres horribles. Il avait dit génie du foot...", a déclaré AVB face aux médias, ce vendredi. Et d'ajouter : "Il sait précisément ce qu'on veut de lui, il a choisi hier de s'entraîner avec les joueurs qui n'ont pas joué, nous sommes là pour l'aider. Il a le même poids que l'année dernière, tous les quinze jours on pèse les joueurs. On est ici pour l'aider, contrairement à la communication sur les réseaux sociaux où on veut tuer tout le monde. Moi je suis là pour soutenir Payet, Benedetto et tous ceux qui ont une performance individuelle insuffisante."



Le Réunionnais a été attaqué par de nombreux consultants sur son poids, suite au match Olympiakos-OM (1-0) disputé mercredi.