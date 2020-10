Villas-Boas : "Ce n'est pas le système, le problème"

André Villas-Boas ne pense pas que le problème de l'OM soit lié à son système de jeu.





"Ce n'est pas le système, le problème, c'est d'autres choses. J'en peux plus avec le système, ce n'est pas Payet en 10, le losange, le 3, le 5... On doit arrêter avec ça. Ce n'est pas le système, c'est la dynamique de chaque système et la dynamique fonctionne quand les performances individuelles sont là", a déclaré le technicien portugais face aux médias.





"C'est ma responsabilité"

Et de poursuivre : "On a eu 8 occasions en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a seulement eu la grosse occasion de Dario. Mais on a beaucoup de choses à travailler et peu de temps. On a une histoire européenne qui a un poids fort pour nous. On est en Ligue des champions pour profiter de la Ligue des champions. La priorité c'est la Ligue 1, c'est ça qui va donner la "sustainability" (la durabilité) du club. Ce match contre l'Olympiacos, on doit le gagner et c'est ma responsabilité."



L'OM jouera un match important face à Lorient, samedi (17h00).