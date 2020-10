Abergel : "Ça fait sept ans que j'attends ce match"

Laurent Abergel (27 ans) est impatient de retrouver l'OM, samedi. Il pense avoir pris la meilleure décision en partant, en 2014.





"Le meilleur choix de (sa) petite carrière. Quand je suis sur le banc lors de la 1re journée de championnat et que je vois Stéph' (Stéphane Sparagna) jouer à Bastia, je me dis que cela ne va pas durer, surtout avec l'effectif qu'il y a. Pour moi, c'était impossible que les jeunes jouent, même si les faits ont montré le contraire. Et puis quand je reviens de prêt, Bielsa est encore là et il fait une mini-détection avec tous les jeunes. Ça, ça m'a tué (sic). J'avais fait seulement une quinzaine de matches en Ligue 2, mais j'ai eu l'impression de revenir en arrière. Je suis donc reparti à Ajaccio", s'est-il souvenu dans les colonnes de La Provence.





"Je rêve de battre l'OM"

Le milieu de terrain attendait cette opposition depuis longtemps : "Ça fait sept ans que j'attends ce match. Il n'y a vraiment aucune animosité, simplement beaucoup de joie. Je n'ai connu que l'OM jusqu'à 21 ans et tout le monde me disait que je ne partirais jamais... Mais je n'ai pas de regret. Avec le recul, peut-être que je n'étais tout simplement pas prêt pour jouer dans un club comme l'OM", a-t-il ajouté. Son amour pour le club de sa ville natale reste en tout cas intact : "On en rigole, car parfois, je chante des chants de supporters. Après, je vais être honnête, je rêve de battre l'OM. Mais dès la fin de la rencontre, je redeviendrai un supporter ! Bon, si on perd, j'attendrai un petit peu quand même..."



Les joueurs d'André Villas-Boas sont prévenus.