Riolo : "Valbuena a donné une leçon de foot à Payet"

Daniel Riolo a livré son analyse du match Olympiakos-OM (1-0). Comme à son habitude, le journaliste a pris une position loin d'être modérée. Il n'a pas mâché ses mots sur la prestation des Phocéens et de sa cible favorite, Dimitri Payet.





Sur RMC, Riolo a été très critique concernant le niveau de jeu affiché par les Marseillais : "Au Pirée, l'OM devait au moins faire match nul. Il y a toujours un amour aveugle qui conduit à dire les pires âneries quand on parle de l'OM. Comme si grâce à l'étoile sur le maillot, l'OM devait toujours briller en Europe. Mais sept ans après, le retour en Ligue des champions s'est soldé par une prestation pitoyable. On ne comprend rien à l'idée de jeu que veut mettre en place André Villas-Boas. Si ça doit reposer sur Payet, le meneur technique de cette équipe, alors il va falloir penser à autre chose. Payet n'a, en effet, plus l'allure d'un joueur de haut niveau. Face à lui, il y avait Valbuena, 36 ans, viré de la L1. Il lui a filé une leçon de foot de haut niveau gratos !"





"La L1 est un anesthésiant"

Il pense que certains éléments se laissent aller dans le Championnat de France : "Ah, j'oubliais... Non, gagner contre Bordeaux trois jours plus tôt n'était pas bon signe pour Marseille. Qui peut encore croire que ce qu'il se passe le week-end en Ligue 1 sert de référence en matière de football ? La L1 endort tout le monde. C'est un anesthésiant. M'Vila qui se traînait à Saint-Etienne a fait un bon match et a couru 11 km ! C'est absolument sidérant. Que doit-on en penser ? En gros les mecs en France se foutent ouvertement des clubs, des coachs, des coéquipiers ? Le destin collectif d'un club n'intéresse pas les joueurs c'est ça ? Malheureusement oui."



S'ils n'ont pas maîtrisé le jeu, les Phocéens ont davantage couru que leurs adversaires, mercredi. Pour autant, certains cadres phocéens vont effectivement devoir prendre leurs responsabilités, ces prochaines semaines.