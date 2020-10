Sassuolo, Rossi : "Lopez est un milieu tout terrain"

Giovanni Rossi, directeur sportif de Sassuolo, s'est exprimé sur l'adaptation de Maxime Lopez (22 ans), sous le maillot de Sassuolo.





Interrogé par RMC, le dirigeant italien considère que l'ancien milieu de terrain de l'OM dispose d'un jeu très adapté à la philosophie de son nouveau club : "Sur le plan du football, il est très bien doté pour s'exprimer dans le style de cette équipe et ce n'est pas difficile pour lui de s'intégrer au jeu. Maxime a toutes les qualités techniques pour jouer dans notre équipe. C'est un peu le point de départ de cette arrivée. Et puis, dans cet effectif, on a également Boga et les deux se connaissent depuis des années. On a aussi Defrel qui est français, Bourabia et Traoré qui parlent français, et même Marlon grâce à son passage à Nice. Tout ceci aide pour s'adapter."





"Il offre toujours une solution"

Il est optimiste pour l'avenir : "Maxime est un joueur qui réfléchit et analyse très vite sur un terrain. Il offre toujours une solution au porteur de balle et prend ses responsabilités dans la construction. Il a d'évidentes qualités techniques et il peut jouer un peu à tous les postes de l'entrejeu, c'est un milieu tout terrain comme on dit en Italie. Un peu comme Stefano Sensi, passé par notre club. Je crois que Maxime se rapproche de cette typologie de milieu de terrain", a-t-il poursuivi.



Lopez n'a pour l'instant fait qu'une apparition sous la tunique de Sassuolo.