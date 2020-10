Valbuena : "Je n'ai pas vu de personnalité dans cet OM"

Mathieu Valbuena (36 ans) n'a pas mâché ses mots à l'égard des Olympiens qu'il a affrontés mercredi soir. Il pense que les leaders de l'équipe manquent de caractère.





"J'ai vu peu d'âme dans cette équipe. Je n'ai pas vu de personnalité, je n'ai pas vu d'entraide entre eux, je n'ai pas vu de leader", a-t-il lâché sur RMC. Et d'ajouter : "C'est ce que j'ai ressenti sur le terrain. J'ai senti un mal profond dans cette équipe. Je n'ai pas vraiment vu de révolte. Ils ont joué pour jouer. (...) Je pensais voir une équipe attaquer très fort le match, avec beaucoup d'agressivité."





"Si tu mouilles ce maillot..."

Valbuena a rappelé les fondements du club marseillais : "On met souvent les choses sur l'expérience. Mais il n'y a pas que ça. Quand tu fais ton premier match de Ligue des champions, il faut avoir un peu d'insouciance, de la grinta, un peu plus d'envie. Tu ne peux pas tout réussir, mais ce n'est pas grave. Personne ne te le reprochera, encore plus à l'OM, si tu mouilles ce maillot et que tu perds le match."



Petit Vélo a clairement plus pesé sur le match que certains Phocéens, pourtant plus jeunes que lui.