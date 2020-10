Le Graët : "Mediapro ? Je ne m'attendais pas à ça"

Noël Le Graët s'est exprimé sur la situation de crise économique liée à la demande de renégociation des droits TV par Mediapro. Il est très inquiet.





"C'est difficile à comprendre. D'autant qu'ils paraissaient très optimistes. Ils ont mis sur la table une somme qui bouleversait les recettes nationales, qu'elles soient fédérales ou à la Ligue. Je trouvais qu'il y avait, de leur part, un peu de lenteur dans la communication pour les abonnements. Surtout que leur objectif était de 3,5 millions. La Ligue fait ce qu'il faut pour que les clubs ne soient pas trop pénalisés, mais il faut souscrire emprunt sur emprunt. Un jour, cela aura des conséquences", a déclaré le président de la FFF dans les colonnes de L'Équipe.





"Ils avaient bien démarré avec leur chaîne"

Il ne s'attendait pas à connaître cette situation : "Comme tout le monde, je ne m'attendais pas à ce que Mediapro fasse défaut aussi vite. Ils sont quand même présents dans l'Europe entière. Et ils avaient bien démarré avec leur chaîne. Le manque d'informations fourni et surtout le manque d'argent pour le football en général et la Ligue en particulier me gênent." Il prévoit le pire, si la chaîne de télévision n'assure pas les prochains paiements : "C'est très clair. Si Mediapro ne paie pas, tout le football français sera en difficulté économique."



L'avenir du football français va certainement se jouer lors des prochaines discussions.