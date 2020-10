Cissé défend Benedetto

Djibril Cissé a appelé à modérer les critiques dont est l'objet Dario Benedetto (30 ans), suite au match Olympiakos-OM (1-0).





L'ancien buteur de l'OM estime que l'Argentin est victime du positionnement et du manque de mobilité de ses partenaires : "Ce type de raisonnement m'a toujours énervé. En trois ou quatre mois, parce qu'il est inefficace et ne marque plus, il est devenu une chèvre ? Doucement, doucement... On connaît son niveau, il est dans une période où il est moins bien." Il s'est interrogé sur l'animation offensive déployée par l'équipe d'André Villas-Boas : "Il n'a rien autour, il n'a pas de ballons. Il se retrouve à en avoir un à la 46e minute, il ne la met pas au fond. Il en a tellement pas, limite il est surpris de le recevoir."



En 7 journées, l'OM n'a marqué que 10 buts. Mais il ne faut pas non plus oublier le calendrier que lui avait réservé la LFP. Espérons du mieux, ces prochaines semaines.