Micoud pense aussi que Payet est en surpoids

Johan Micoud a réagi à la polémique concernant la ligne de Dimitri Payet (33 ans), lequel ne paraît pas en forme optimale.





"Payet, je suis d'accord, j'ai l'impression qu'il est en surpoids. Cela fait un petit moment qu'il n'a pas joué. Bon, ce n'était pas il y a deux mois. Mais juste 10-15 jours sans match, on voit le résultat. Mais il y a peut-être aussi l'affiche en face de lui, peut-être qu'il choisit ses matchs et qu'on le verra plus performant contre Manchester City, un peu mieux contre Porto, etc.", a déclaré le consultant sur la chaîne de L'Équipe.



Auteur de 13 buts et 5 passes décisives en 27 matchs, l'an passé, Payet est passé au travers de son match contre l'Olympiakos, mercredi. Espérons qu'il retrouve rapidement son meilleur niveau.