Longoria livre son bilan du mercato

Pablo Longoria s'est exprimé sur le mercato réalisé par l'OM, cet été. Il a indiqué avoir quelques regrets par rapport à Joakim Maehle et confirmé avoir tenté le coup avec Darwin Nunez.





"Le bilan du mercato ? Il est positif, il y a toujours des déceptions. Quand on est dirigeant il faut être exigent. Au poste de latéral droit, il faut faire notre autocritique. Peut-être qu'on pouvait faire mieux avec la négociation, avec Genk. Il faut toujours être critique avec soi-même", a déclaré le directeur du football de l'OM au micro de Téléfoot.





"On doit se faire respecter"

Et de poursuivre : "Les derniers jours pour le poste de latéral droit, c'était une situation compliquée parce qu'on avait l'ouverture pour négocier. On a trouvé des accords et finalement ils ont eu une façon de négocier typique dans les derniers jours. Je n'aime pas que les conditions changent au dernier moment et en tant que dirigeant je dois protéger les intérêts du club, on doit se faire respecter."



Il a évoqué le dossier Darwin Nunez, que l'OM n'est pas parvenu à conclure : "On le suivait. il avait fait consensus, il était apprécié du président, mais il a choisi un autre club européen. Benfica a très bien joué son jeu. Mais il était un joueur qu'on a cherché à recruter."



Longoria aura droit à un deuxième round en janvier.