Valbuena : "Ce n'était pas facile pour moi"

Mathieu Valbuena (36 ans) s'est exprimé sur ses retrouvailles avec l'OM. Petit Vélo a affiché un niveau supérieur à ceux des milieux offensifs olympiens.





"C'est très très spécial. Ce n'était pas facile pour moi d'être dans un contexte comme celui-là, retrouver l'Olympique de Marseille en Champions League. Quand on est sur le terrain, on joue. Aujourd'hui, je suis à l'Olympiakos, j'en suis très heureux. On a fait une très belle partie et j'ai été décisif. J'aurais pu l'être avant. Steve (Mandanda) a fait de beaux arrêts. C'est vrai que c'est un petit pincement au coeur, mais je suis très content pour l'Olympiakos, car je pense qu'on mérite cette victoire", a déclaré l'ancien joueur marseillais au micro de RMC Sport.



Espérons que ses successeurs à l'OM, Dimitri Payet et Florian Thauvin notamment, auront à coeur de lui prouver qu'ils peuvent aussi briller en Ligue des Champions, lors du match retour.