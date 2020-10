Roures : "Je suis venu pour dire que Téléfoot va continuer"

Jaume Roures, président de Mediapro, assure que le groupe va continuer à assurer son rôle de diffuseur de la Ligue 1, ces prochains mois. Il a fait le point sur sa situation.





"Nous avons gagné un appel d'offres il y a deux ans. Il n'était pas surpayé, en comparaison avec les autres ligues européennes, a-t-il expliqué en conférence de presse. Pour 80 % de la Ligue 1 et 780 M€, c'était un prix correct. Les associés chinois sont entrés par la suite dans notre capital. Notre projet était pour quatre ans. Nous le maintenons. On savait qu'il ne serait pas rentable dès la première année. On savait qu'on n'aurait pas des millions d'abonnés dès le premier jour. On se tient à ce projet. Mediapro ce n'est pas 4 mecs dans une chambre. On est présent dans une trentaine de pays. Nous existons depuis 25 ans. Notre chiffre d'affaires est de plusieurs milliards. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le Covid est passé par là, les audiences ont diminué. Le manque de public dans le stade ne favorise pas les abonnements contrairement à ce qu'on aurait pu penser."





"On a trouvé un process de discussion avec la LFP"

Et de poursuivre : "Personne ne pouvait prévoir les effets socio-économiques du Covid. Cela nous a amenés à voir avec la Ligue comment nous adapter à cette situation, sans remettre en cause l'engagement d'avril 2018. Tout le bruit fait ne bénéficie pas à la Ligue ni à nous. Cela nous met davantage en difficulté les uns et les autres. Pour avoir des abonnés, c'est pire. Nous avons confiance dans la procédure de conciliation. Pendant les plusieurs semaines que cela va prendre, nous avons le temps de trouver des solutions raisonnables. On a trouvé un process de discussion avec la LFP. Ça restera confidentiel. Je ne vois pas pourquoi on ne trouverait pas des solutions. Le contrat est fait pour durer. Nous avons cette volonté-là. La seule chose que nous demandons c'est de nous adapter à la situation pour cette saison. Je ne peux pas croire qu'on ne va pas s'en sortir. On en a beaucoup plus. Je suis venu pour dire que Téléfoot va continuer. Jamais nous n'avons dit qu'il nous fallait 3 millions ou 3,5 millions d'abonnés dès la première saison"



Il faudra davantage que des mots pour convaincre les clubs de la viabilité du groupe. Pour rappel, Mediapro n'a pas versé son échéance du mois d'octobre, estimée à 171 millions d'euros. Et le non-respect des engagements par Mediapro ne motive surement pas non plus les téléspectateurs à s'abonner.