Ligue fermée : la FIFA et l'UEFA vraiment en guerre ?

Geoffroy Garétier est revenu sur la rumeur des négociations concernant une possible "Premier League européenne", ces prochaines saisons. La FIFA tenterait de récupérer les clubs de l'élite.





"On en vient à cette guerre impitoyable qui se prépare entre la FIFA et l'UEFA. La FIFA a pour objectif de capter l'élite du foot mondial de clubs parce que les milliards tout simplement. Infantino travaille, notamment avec Florentino Perez dont il est très proche, pour arracher la Ligue des champions, ce bijou dirigé par l'UEFA. La crise économique rend cette hypothèse de plus en plus plausible. Je ne vois pas comment les clubs ne vont pas craquer aux sirènes financières de la FIFA", a déclaré le journaliste au micro de Canal+.



Pour rappel, une compétition réunissant 18 clubs pourrait voir le jour à l'horizon 2022.