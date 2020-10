Tarrago : "Payet a 7 ou 8 kilos de trop"

Sébastien Tarrago considère que Dimitri Payet (33 ans) n'a pas le niveau physique pour évoluer au plus haut niveau.





"J'adore Payet, j'aime ce type de joueur, mais là il faut le dire, il a 7 ou 8 kilos de trop, c'est un souci, il ne peut plus jouer à haut niveau. Dimitri Payet ne peut plus faire la différence. De temps en temps il fait un coup, comme contre Paris, mais sinon il se traine", a estimé le journaliste au micro de la chaîne L'Equipe. Et d'ajouter : "Et qu'on ne vienne pas me dire que je ne suis pas en forme non plus, moi je ne suis pas footballeur professionnel."



Cette saison, Payet a inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive en 5 apparitions en Ligue 1. On attend effectivement un peu plus de lui.