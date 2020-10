Villas-Boas : "C'est moi le responsable"

André Villas-Boas s'est exprimé sur la défaite concédée par l'OM face à l'Olympiakos (0-1), mercredi, en Ligue des Champions. Il a refusé d'enfoncer ses joueurs.





"Il y un peu de malchance à la fin. Franchement, il y a peut-être même faute de Valbuena sur l'action du but... Mais pour résumer, le match a été équilibré avec, je dirais, dix occasions par équipe. On a essayé avec les changements d'aller un peu plus dans le dos de l'adversaire. Peut-être que l'on est un peu trop haut dans les dernières minutes. Après, ce sont des détails. On fait un bon match, on a une bonne occasion en début de deuxième mi-temps avec Dario (Benedetto). La première équipe qui marquait pouvait l'emporter. Malheureusement, cela a été l'Olympiakos. Ça nous met un peu en difficulté, évidemment, avant de recevoir City lors du prochain match", a analysé le coach marseillais, après la rencontre.





"C'est à moi de les ramener au niveau LdC"

Il regrette les quelques opportunités gâchées : "C'est quand même leur maison, ici, à l'Olympiakos. Évidemment, on voulait revenir d'ici avec un point. On a perdu. Si ce match termine à 0-0, comme tout le monde le pensait, ce n'est pas la même histoire, vous ne poseriez pas ce type de questions, on avancerait avec un point avec l'extérieur. Mais bon, Porto aussi a zéro point et va vouloir revenir au classement. La double confrontation sera essentielle. On va mettre quelque chose en place de différent contre City, à cause de la force de cette équipe et de leurs caractéristiques collectives."



AVB a enfin refusé de se cacher derrière son équipe, considérant qu'il était le seul responsable : "S'ils n'ont pas été capables de se mettre au niveau de la C1 ? Vous savez, ce n'est pas la peine de poser ces questions avec moi : je protège mes joueurs. C'est moi qui gère l'organisation de leur équipe, j'ai changé par exemple mes trois attaquants, mais je n'ai pas de reproches à leur faire, je cherchais la victoire. Si mes joueurs ne sont pas capables d'être au top niveau, c'est moi le responsable, c'est à moi de les ramener au niveau Ligue des champions, de les porter encore plus haut."



L'OM doit désormais se tourner vers le match qui se jouera samedi (17h00), contre Lorient.