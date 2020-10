Amavi : "On n'a pas été assez agressif"

Jordan Amavi (26 ans) a confié sa déception, suite à la défaite concédée par l'OM sur le terrain de l'Olympiakos (0-1).





"On a l'habitude de rester solide même quand c'est difficile. Sur le ballon que j'ai perdu dans mon camp, ça va vite c'est la C1. On aurait pu l'éviter. Ce soir on a perdu ce match malheureusement. Je pense qu'on n'a pas été assez agressif, on aurait dû l'être plus. On l'a fait trop tard. On a eu des occasions qu'on n'a pas concrétisées, c'est le football, on va devoir bosser sur ça et hausser notre niveau de jeu, c'est la C1, c'est un autre niveau. Il faut se remettre en question chaque jour même en championnat. C'est ce qu'on va faire ce soir", a déclaré le latéral gauche au micro de RMC.



Amavi a peut-être fait une erreur, mais il n'a pas été le moins méritant, ce soir. Certains cadres de l'animation offensive n'apportent pas satisfaction et on peut espérer qu'André Villas-Boas apportera quelques changements, ces prochains jours.