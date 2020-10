Domoraud se remémore la finale de la coupe UEFA 1999

Cyril Domoraud s'est remémoré la finale de la Coupe UEFA de 1999. L'OM s'était incliné contre Parme (0-3).





"Il nous manquait cinq joueurs majeurs, dont Gallas, Ravanelli et Luccin qui étaient suspendus. Pas facile. Et puis surtout, quand on s'apprête à entrer sur le terrain, on regarde les joueurs italiens et ils avaient les yeux qui sortaient des orbites (rires). On aurait dit des Martiens. Je ne peux pas en dire plus sinon qu'on en a pris trois. Malgré tout, cette épopée restera comme l'un des plus beaux souvenirs de ma carrière", a déclaré l'ancien défenseur phocéen lors d'un entretien accordé à L'Équipe.



Pour rappel, une polémique avait éclaté suite à la diffusion d'une vidéo montrant Fabio Cannavaro (ex-capitaine de Parme) en train de s'injecter un produit dans les veines à l'aide d'une seringue, la veille de la finale.