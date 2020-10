Issa : "Valbuena a montré l'attachement qu'il avait à l'OM"

Pierre Issa a évoqué les retrouvailles entre Mathieu Valbuena (36 ans) et l'OM. Il pense que le milieu offensif sera très motivé, ce soir (21h00).





"Je pense qu'il sera motivé et surtout heureux. On est toujours heureux de retrouver son ancien club. Ce qu'il a vécu avec l'OM est extraordinaire. Il a passé huit ans là-bas, il a donné son maximum", a confié l'ancien défenseur de l'OM, qui est aujourd'hui l'agent de Petit Vélo. Et d'ajouter : "Après, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu peut-être une déception de la part des supporters de l'OM de le voir à Lyon. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a montré l'attachement qu'il avait à l'OM. Il va être content de revoir certaines personnes. C'est toujours bien de le voir à ce niveau-là et c'est un clin d'oeil de le voir rencontrer l'OM en Ligue des champions. Ce sera encore plus émouvant pour lui au match retour, au stade Vélodrome."



Issa connaît lui-même très bien le contexte phocéen. Il a joué à l'OM entre 1995 et 2001 (59 matchs).