Boli : "L'Europe, c'était l'obsession de Tapie"

Basile Boli a commenté le retour de l'OM en Ligue des Champions et rappelé combien ça compte, à Marseille.





"L'Europe, c'était l'obsession de Tapie et il savait nous la transmettre. Ça te transporte tout de suite dans une autre dimension : tu te confrontes aux meilleurs, tu voyages aux quatre coins du continent, tu fais connaître l'OM partout et ça, pour les supporters, c'est important. C'est aussi une manière de se mesurer aux publics des autres pays. Et dans les années 90, rivaliser avec les ultras italiens, c'était quelque chose", a déclaré le champion d'Europe 1993 dans L'Équipe du jour.



De 1990 à 1994, Boli a joué 19 matchs de coupes d'Europe sous le maillot phocéen.