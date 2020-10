F. Germain : "Henrique ? On ne va pas s'enflammer, mais..."

Florent Germain juge les débuts de Luis Henrique (18 ans) prometteurs. Il pense que le Brésilien pourrait prendre la place de Dario Benedetto (30 ans), ces prochaines semaines.





"Benedetto est le boulet du moment. C'est beaucoup, c'est même trop... On se demande si ça va durer. Je ne sais pas s'il sera titulaire mercredi en Ligue des Champions contre l'Olympiakos. Car au-delà de ses mauvaises performances, en plus, il y a un petit pépin physique. Benedetto va faire le voyage avec l'OM en Grèce. Mais il n'est pas à 100 %. Il est encore fragilisé. Quand il est en forme, c'est compliqué... Mais ça devient inquiétant. Il traverse certains matchs comme un fantôme. Il ne touche pas de ballons, il ne se passe rien. C'est embêtant. Luis Henrique ? Il n'a pas été mal sur son entrée en jeu. On ne va pas s'enflammer. Il a fait 10 minutes intéressantes. À 18 ans, il aurait pu en faire trop. Mais il a joué juste. C'est ça qui est intéressant. Il n'a pas fait du Radonjic. Il dégage une certaine puissance. Je ne fais aucun bilan, mais ça donne juste envie de le revoir plus longuement. Benedetto doit se réveiller. Villas-Boas ne lancera pas Luis Henrique dans le grand bain de la C1 à 18 ans tout de suite. Mais à un moment donné, la concurrence va marcher", a confié le journaliste sur l'antenne de RMC.



S'il n'a pas trouvé la faille, ce début de saison, Benedetto ne s'économise pas, sur le front de l'attaque phocéenne. Espérons qu'il retrouve bientôt son efficacité.