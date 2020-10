Villas-Boas : "On n'est pas venus en vacances"

André Villas-Boas s'est exprimé sur les retrouvailles de l'OM avec la Ligue des Champions.





"C'est un rêve qu'on a fait la saison dernière qui s'exauce. On doit gagner de l'expérience petit à petit, se qualifier chaque année pour la Ligue des champions. Mais on n'est pas venus en vacances, on ne va pas entrer avec les valises, mais avec le maillot de l'OM, toute son histoire et l'étoile dorée qui est au-dessus du blason", a déclaré l'entraîneur phocéen face à la presse.





"Il joue un football très offensif"

Il a également évoqué Pedro Martins, le coach de l'Olympiakos qu'il connaît bien : "Il joue très offensif, ouvert, comme on joue à l'extérieur, on peut avoir une stratégie défensive et profiter peut-être de leurs ''aventures'' en attaque. On espère mettre des choses en place pour contre-attaquer un peu."



L'OM a affronté le club grec à quatre reprises, depuis ses débuts. Il a remporté trois matchs et s'est incliné lors du quatrième, en novembre 2011.