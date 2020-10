Riolo met la pression sur l'OM

Daniel Riolo a mis la pression sur Rennes et l'OM, avant les débuts de la Ligue de Champions.





"On sort d'une belle Ligue des Champions. Deux clubs français en demi-finales, ce n'était jamais arrivé. Lyon, ça faisait 10 ans qu'ils n'étaient pas à ce stade de la compétition. Et le PSG depuis 95. C'était un épiphénomène. Dans cette C1, le PSG sera notre représentant principal, évidemment. Rennes et l'OM vont devoir assurer la troisième place, et s'il y a mieux, ce sera parfait ! En Europa League, j'attends beaucoup de Lille, l'équipe qui me plaît le plus en France. Je pense que Galtier a envie de faire quelque chose en C3. Les matchs de cette semaine sont déjà super importants. Car Marseille et Rennes jouent contre deux équipes qu'ils doivent battre. D'une manière générale, les clubs français devront être à la hauteur de l'évènement", a lâché le journaliste sur RMC.



Comme à son habitude, Riolo fait le déni de la différence de moyens dont dispose le PSG. Il oublie également le contexte qui lui a permis d'atteindre la finale de la Ligue des Champions, cet été. Espérons que les Phocéens n'auront rien loupé des critiques dont ils sont l'objet, sans avoir rien demandé, ce début de saison.