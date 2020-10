Villas-Boas : "Thauvin est très motivé"

André Villas-Boas est revenu sur le début de saison réalisé par Florian Thauvin (27 ans). Il espère que le milieu offensif parviendra également à montrer son talent en Ligue des Champions.





"J'espère qu'il peut bien démarrer cette compétition comme il l'a fait en Championnat. Il est très bien en ce début de saison, et ça peut faire la différence demain (ce soir). Aux joueurs de monter leur niveau d'un cran, de montrer un peu plus. On va avoir besoin de cette compétition pour grandir. En Ligue des champions, il faut être attentif à toutes les situations. Si la L1 est le jardin de Florian, sans être excessif, j'espère qu'il peut continuer de montrer son niveau en Ligue des champions. Il est très motivé", a déclaré le coach portugais face à la presse.



Florian Thauvin a délivré 4 passes décisives et marqué 3 buts en 7 matchs de Ligue 1, cette saison.