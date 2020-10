Un projet de ligue fermée soutenu par la FIFA ?

Un projet de championnat fermé serait en cours de discussion. Il serait soutenu par la FIFA.





Si l'on en croit les informations rapportées par Sky News, une douzaine de clubs européens élaborent un projet de ligue fermée, en vue de 2022. La FIFA les soutiendrait et JP Morgan aurait été chargé de collecter 5 milliards d'euros pour financer la compétition. Elle pourrait bientôt réunir 18 clubs issus des championnats anglais, allemands, italiens, espagnols et français. Les matchs se joueraient aux dates des coupes d'Europe et la saison se terminerait par un tournoi destiné à départager les meilleurs.



De nombreuses rumeurs ont évoqué la possible création d'un championnat fermé, ces dernières saisons. C'est toutefois la première fois que la FIFA y est associée. Si la compétition est créée, l'OM ne devra bien sûr pas manquer d'y figurer.