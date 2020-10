Fanni : "Payet est très doué dans les montages photo"

Rod Fanni (38 ans) a confirmé que Dimitri Payet (33 ans) était un gros chambreur.





"Il faut savoir que Dimitri est très doué dans les montages photo et vidéo. On avait un groupe Whatsapp avec tous les joueurs de l'OM, et Dimitri envoyait plein de montages où il mettait nos têtes sur des corps de femmes, d'animaux, dans des situations délicates... Il aimait bien se foutre de notre gueule, mais en échange, il acceptait complètement de se faire chambrer", a lancé l'ancien joueur de l'OM dans les colonnes de France Football.



Payet et Fanni ont joué ensemble entre 2013 et 2015, puis 2017-2018.